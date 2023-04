**Shoah: Andra Bucci agli studenti, 'sarete voi la nostra voce per non dimenticare'** (Di martedì 18 aprile 2023) Cracovia, 18 apr. (Adnkronos) - "sarete la nostra voce, la nostra storia continuerà, non potrà essere dimenticato quello che è successo nel Novecento, come si studiano ancora i Romani, andate avanti voi al nostro posto". Lo ha sottolineato, rivolgendosi agli studenti, Andra Bucci, una delle due sorelle sopravvissute alla deportazione nel campo di concentramento, che oggi hanno accompagnato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella visita ad Auschwitz, insieme agli studenti di tre istituti italiani: il Liceo scientifico-classico-scienze umane 'Leonardo da Vinci' di Terracina; il Liceo classico 'Rinaldini' di Ancona; il liceo Pujati di Sacile. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Cracovia, 18 apr. (Adnkronos) - "la, lastoria continuerà, non potrà essere dimenticato quello che è successo nel Novecento, come si studiano ancora i Romani, andate avanti voi al nostro posto". Lo ha sottolineato, rivolgendosi, una delle due sorelle sopravvissute alla deportazione nel campo di concentramento, che oggi hanno accompagnato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella visita ad Auschwitz, insiemedi tre istituti italiani: il Liceo scientifico-classico-scienze umane 'Leonardo da Vinci' di Terracina; il Liceo classico 'Rinaldini' di Ancona; il liceo Pujati di Sacile.

