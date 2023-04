Shazam! Furia degli Dei, la critica più feroce arriva dal regista stesso: "Inguardabile!" (Di martedì 18 aprile 2023) David F. Sandberg, regista di Shazam! e del sequel Furia degli Dei, ha voluto commentare a modo suo le pesanti critiche rivolte al suo ultimo film. Non è stato accolto molto bene al box-office Shazam! Furia degli Dei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy nei panni dell'alter ego di Billy Batson. Numerose le critiche dei fan e questa volta anche il regista David F. Sandberg ha voluto partecipare attivamente al dibattito in rete, dando una sua opinione del suo stesso film. "Billy e Shazam hanno due personalità totalmente differenti. Vorrei davvero che qualcuno lo facesse notare al regista. Inguardabile!" è il commento fatto da David F. Sandberg su Letterboxd, piattaforma in cui chiunque può dare il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 aprile 2023) David F. Sandberg,die del sequelDei, ha voluto commentare a modo suo le pesanti critiche rivolte al suo ultimo film. Non è stato accolto molto bene al box-officeDei, sequel del film del 2019 con Zachary Levy nei panni dell'alter ego di Billy Batson. Numerose le critiche dei fan e questa volta anche ilDavid F. Sandberg ha voluto partecipare attivamente al dibattito in rete, dando una sua opinione del suofilm. "Billy e Shazam hanno due personalità totalmente differenti. Vorrei davvero che qualcuno lo facesse notare al" è il commento fatto da David F. Sandberg su Letterboxd, piattaforma in cui chiunque può dare il ...

