Sgominata banda di trafficanti di droga tra Calabria e Sicilia

(Di martedì 18 aprile 2023) PALERMO (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere per 21 persone. Gli indagati sono indiziati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti tramite una strutturata rete operante tra lae la. Le indagini hanno riguardato un gruppo criminale, con base operativa nel capoluogono, che sarebbe stato diretto da due fratelli palermitani, figli di uno storico esponente del mandamento mafioso di Villagrazia/Santa Maria di Gesù. Gli stessi sarebbero stati in affari da anni con una famiglia calabrese, coinvolta nella gestione del narcotraffico nella provincia di Reggioe legata da vincoli di parentela con esponenti di spicco della ‘ndrina di San ...

