Sezze / Indagini in corso per l’accoltellamento in una rissa durante la “Sagra del carciofo” (Di martedì 18 aprile 2023) Sezze – E’ la convinzione investigativa dei Carabinieri di Sezze: apparterebbero allo stesso nucleo familiare i partecipanti alla rissa a conclusione della quale domenica pomeriggio, in occasione della 52° edizione della Sagra del carciofo, una persona è stata accoltella nei pressi del centro Ubaldo Calabresi. Dalle parole si è passati ai fatti quando due persone, L'articolo Temporeale Quotidiano. Leggi su temporeale.info (Di martedì 18 aprile 2023)– E’ la convinzione investigativa dei Carabinieri di: apparterebbero allo stesso nucleo familiare i partecipanti allaa conclusione della quale domenica pomeriggio, in occasione della 52° edizione delladel, una persona è stata accoltella nei pressi del centro Ubaldo Calabresi. Dalle parole si è passati ai fatti quando due persone, L'articolo Temporeale Quotidiano.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infotemporeale : Sezze / Indagini in corso per l’accoltellamento in una rissa durante la “Sagra del carciofo” -