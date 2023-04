Settimana verde di Ambiente Mare Italia: il programma (Di martedì 18 aprile 2023) La Settimana verde di Ambiente Mare Italia – AMI ETS, patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – MASE e dalla Commissione europea – Rappresentanza in Italia, si terrà tra il 15 e il 23 aprile, subito dopo la Festa nazionale del Mare (11 aprile) e in occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), e celebrerà la Natura e l’impegno di ognuno di noi in favore del rispetto dell’Ambiente e della biodiversità. Con la Settimana verde, Ambiente Mare Italia si propone di realizzare un contenitore di iniziative locali e nazionali, tutte rivolte alla crescita di una cultura dell’impegno personale e collettivo in favore della ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023) Ladi– AMI ETS, patrocinata dal Ministero dell’e della Sicurezza Energetica – MASE e dalla Commissione europea – Rappresentanza in, si terrà tra il 15 e il 23 aprile, subito dopo la Festa nazionale del(11 aprile) e in occasione della Giornata Mondiale della Terra (22 aprile), e celebrerà la Natura e l’impegno di ognuno di noi in favore del rispetto dell’e della biodiversità. Con lasi propone di realizzare un contenitore di iniziative locali e nazionali, tutte rivolte alla crescita di una cultura dell’impegno personale e collettivo in favore della ...

