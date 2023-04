Servono infrastrutture digitali per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità del PNRR: pesa il digital divide. A Bologna, Roma e Venezia i cittadini più consapevoli (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) - • Presentato il DiSI City, la nuova ricerca sulla sostenibilità digitale delle città metropolitane: prima Bologna, seguita da Roma Capitale e Venezia. Reggio Calabria fanalino di coda. • Nelle città metropolitane in cui le infrastrutture digitali sono pervasive, la sostenibilità è spesso un elemento secondario alle scelte digitali. Manca la consapevolezza verso la sostenibilità dei sistemi digitali utilizzati. • Tra la popolazione digitale delle città metropolitane del sud, nel desiderio di infrastrutture e soluzioni digitali c'è grande richiesta di sistemi non solo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) - • Presentato il DiSI City, la nuova ricerca sullae delle città metropolitane: prima, seguita daCapitale e. Reggio Calabria fanalino di coda. • Nelle città metropolitane in cui lesono pervasive, laè spesso un elemento secondario alle scelte. Manca la consapevolezza verso ladei sistemiutilizzati. • Tra la popolazionee delle città metropolitane del sud, nel desiderio die soluzionic'è grande richiesta di sistemi non solo ...

