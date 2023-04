Serie Turca O Kiz

Leggi su serietvinpillole

(Di martedì 18 aprile 2023) La è andata in onda sul canale turco Kanal D dal 20 settembre 2022. Tra i protagonisti troviamo Erkan Petekkaya, Sezin Akba?o?ullar?, Dilin Dö?er e Cengiz Orhonlu. Per tutte le informazioni sullapuoi visitare il sito di Dizilah. Preferisci guardare lain lingua originale con sottotitoli in italiano, ci sono diverse opzioni su dove guardare leturche. Indice Trama Trama primo episodio Recensione Trama Zeynep è una giovane ragazza che come molte altre è ossessionata dai social media e desidera fuggire dalla vita di povertà che vive. Tuttavia, nonostante i suoi sforzi per realizzare questo desiderio, si prende cura di suo padre Kadir, che ha 45 anni ma ha la mente di un bambino di 5 anni. Kadir è un uomo-bambino completo, con una macchinina tra le mani, battute infantili, momenti di rabbia e di ...