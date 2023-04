serie di Netflix You (Di martedì 18 aprile 2023) You, disponibile su Netflix, è un thriller psicologico che narra una storia spaventosa. La serie segue Joe Goldberg, un bibliotecario apparendo introverso che vive la sua vita circondato dai suoi libri amati. Quando incontra Guinevere Beck, Joe si innamora perdutamente di lei, ma il suo atteggiamento rivela subito un interesse distorto e malato. La serie è basata sui romanzi di Caroline Kepnes, You e Hidden Bodies. La prima stagione vede come protagonisti Penn Badgley (noto per il suo ruolo in Gossip Girl e The Slap) ed Elizabeth Lail (apparsa in C’era una volta e Dead of Summer), mentre Victoria Pedretti (The Haunting e C’era una volta a… Hollywood) si unisce al cast nella seconda stagione. La serie è stata rilasciata per la prima volta nel 2018 e si è conclusa con la quarta stagione nel 2023. E’ stata confermata ... Leggi su serietvinpillole (Di martedì 18 aprile 2023) You, disponibile su, è un thriller psicologico che narra una storia spaventosa. Lasegue Joe Goldberg, un bibliotecario apparendo introverso che vive la sua vita circondato dai suoi libri amati. Quando incontra Guinevere Beck, Joe si innamora perdutamente di lei, ma il suo atteggiamento rivela subito un interesse distorto e malato. Laè basata sui romanzi di Caroline Kepnes, You e Hidden Bodies. La prima stagione vede come protagonisti Penn Badgley (noto per il suo ruolo in Gossip Girl e The Slap) ed Elizabeth Lail (apparsa in C’era una volta e Dead of Summer), mentre Victoria Pedretti (The Haunting e C’era una volta a… Hollywood) si unisce al cast nella seconda stagione. Laè stata rilasciata per la prima volta nel 2018 e si è conclusa con la quarta stagione nel 2023. E’ stata confermata ...

