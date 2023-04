Serie B, il caso Reggina rischia di rinviare i playoff di categoria (Di martedì 18 aprile 2023) La Reggina non dorme sonni tranquilli e trema in vista anche per la partecipazione ai prossimi playoff di categoria per il sogno di salire in Serie A. La penalizzazione di tre punti per il mancato pagamento degli stipendi di alcuni tesserati nel bimestre novembre e dicembre e delle ritenute Irpef con scadenza 16 febbraio ha messo in bilico la partecipazione ai playoff della squadra di Inzaghi. Tutto per la Reggina non potrebbe essere finito qui: la Procura potrebbe addirittura alzare la penalizzazione ad una cifra superiore a tre punti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la sanzione potrebbe essere raddoppiata visto che a giorni dovrebbe arrivare il doppio deferimento per l’inadempienza già citata e per quella relativa al 16 marzo. In questo ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Lanon dorme sonni tranquilli e trema in vista anche per la partecipazione ai prossimidiper il sogno di salire inA. La penalizzazione di tre punti per il mancato pagamento degli stipendi di alcuni tesserati nel bimestre novembre e dicembre e delle ritenute Irpef con scadenza 16 febbraio ha messo in bilico la partecipazione aidella squadra di Inzaghi. Tutto per lanon potrebbe essere finito qui: la Procura potrebbe addirittura alzare la penalizzazione ad una cifra superiore a tre punti. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, la sanzione potrebbe essere raddoppiata visto che a giorni dovrebbe arrivare il doppio deferimento per l’inadempienza già citata e per quella relativa al 16 marzo. In questo ...

