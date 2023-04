Serie B: come cambia la corsa ai playoff con la penalità alla Reggina (Di martedì 18 aprile 2023) La penalità alla Reggina stravolge la corsa ai playoff: Modena, Palermo e Ternana tornano in corsa, il SüdTirol punta alla semifinale Con la penalizzazione alla Reggina la corsa ai playoff in Serie B viene completamente stravolta e La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione. Con i -3 punti la squadra di Filippo Inzaghi, che prima era un punto sopra a Cagliari e Parma, finisce a 46, alimentando le speranze di Modena, Palermo e Ternana, tutte a 43 punti. Per quanto riguarda invece le posizioni di privilegio, il SüdTirol si ritrova ora a +4 dal Cagliari: con il Bari lanciato verso il terzo posto, saranno idealmente queste due squadre a saltare il primo turno per accedere ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 aprile 2023) Lastravolge laai: Modena, Palermo e Ternana tornano in, il SüdTirol puntasemifinale Con la penalizzazionelaaiinB viene completamente stravolta e La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione. Con i -3 punti la squadra di Filippo Inzaghi, che prima era un punto sopra a Cagliari e Parma, finisce a 46, alimentando le speranze di Modena, Palermo e Ternana, tutte a 43 punti. Per quanto riguarda invece le posizioni di privilegio, il SüdTirol si ritrova ora a +4 dal Cagliari: con il Bari lanciato verso il terzo posto, saranno idealmente queste due squadre a saltare il primo turno per accedere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #NapoliMilan, #JuanJesus: 'Per me come Roma-Barcellona del 2018? No, è diverso: domani non affronteremo Messi e Ini… - tuttosport : ???? Juve e Calciopoli: come il processo di Napoli ha demolito le accuse Figc ????? Da un approfondimento del 18 ma… - mtvitalia : Come si diventa la regina del pop latino? ?? @thalia te lo racconta nella nuova serie Thalía’s Mixtape: EL SOUNDTRAC… - StePic62 : RT @LorenaLuVi: È sintomatico che quelli che si lamentano per il “caos” generato dal fuorisalone siano gli stessi che poi si vantano di Mil… - sportli26181512 : In Inghilterra celebrano #Mourinho: 'Come Ancelotti…': Il tecnico della #Roma dopo l’esperienza in giallorosso è to… -