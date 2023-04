Serie A, nuova assemblea il 24 aprile: sul tavolo fondi, diritti tv e radio (Di martedì 18 aprile 2023) nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. Il prossimo 24 aprile febbraio infatti si svolgerà una nuova riunione dei club, convocata in videoconferenza. Sul tavolo, in particolare, il tema dei fondi, con la ricerca dell’advisor per analizzare le proposte arrivate da parte di fondi e banche di investimento nelle scorse settimane. Tra le L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 18 aprile 2023)in vista per la LegaA. Il prossimo 24febbraio infatti si svolgerà unariunione dei club, convocata in videoconferenza. Sul, in particolare, il tema dei, con la ricerca dell’advisor per analizzare le proposte arrivate da parte die banche di investimento nelle scorse settimane. Tra le L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

