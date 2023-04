Serie A | la Juventus ‘copia’ la strategia di Laporta | “Neghiamo di aver sbagliato qualcosa”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-17 12:23:06 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Si in Spagna il ‘Caso Negreira’ domina le prime pagine, in Italia lae le due inchieste che ha aperto fanno lo stesso. Uno, quasi deciso: per il ‘Caso Plusvalas’, Gli Juventinos hanno ricevuto una sanzione di 15 punti che hanno fatto appello… e che sarà risolta mercoledì 19 aprile. La possibilità di restituire i punti sottratti in questaA 2022/23 è reale. Tanto che Allegri, il suo allenatore, o Del Piero, una leggenda del club, la vedono così. Lanega diagito male John Elkann, numero 1 dell’impero Agnelli “Lanega diagito male”dichiarato John Elkannnumero 1 degli Agnelli e presidente della holding Exor che detiene la maggioranza delle azioni della, ...