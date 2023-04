Serie A, Giudice Sportivo 30ª giornata: Inter, nuovo diffidato (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo la trentesima giornata di Serie A si aggiunge un nuovo diffidato all’elenco dell’Inter, che già conta Acerbi, Dumfries e Inzaghi. Il Giudice Sportivo ha inserito in lista anche Mkhitaryan, che sabato col Monza ha ricevuto la quarta ammonizione in campionato. Serie A – Giudice Sportivo SQUALIFICATI TRENTESIMA giornata Una giornata: Danilo Cataldi (Lazio), Davide Calabria (Milan), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Ethan Ampadu (Spezia) DIFFIDATI VENTINOVESIMA giornata Tredicesima ammonizione: Mehdi Léris (Sampdoria)Nona ammonizione: Leonardo Sernicola (Cremonese)Quarta ammonizione: Éderson, Joakim Maehle (Atalanta), Georgios Kyriakopoulos (Bologna), Lucas Martinez ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo la trentesimadiA si aggiunge unall’elenco dell’, che già conta Acerbi, Dumfries e Inzaghi. Ilha inserito in lista anche Mkhitaryan, che sabato col Monza ha ricevuto la quarta ammonizione in campionato.A –SQUALIFICATI TRENTESIMAUna: Danilo Cataldi (Lazio), Davide Calabria (Milan), Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Ethan Ampadu (Spezia) DIFFIDATI VENTINOVESIMATredicesima ammonizione: Mehdi Léris (Sampdoria)Nona ammonizione: Leonardo Sernicola (Cremonese)Quarta ammonizione: Éderson, Joakim Maehle (Atalanta), Georgios Kyriakopoulos (Bologna), Lucas Martinez ...

