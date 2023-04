Serie A, giornata 30: pro e contro, tanti pareggi (Di martedì 18 aprile 2023) Archiviato un altro fine settimana, è già tempo di lasciare spazio alle competizioni europee. La giornata 30 di Serie A mostra i consueti pro e contro, sebbene molte squadre non abbiano segnato e ci siano stati ben cinque pareggi, di cui uno per 0-0 e gli altri tutti con il risultato di 1-1. Tra le big brillano soltanto Lazio e Roma che continuano il loro percorso per la Champions League. Fisiologico rallentamento del Napoli, sempre ampiamente primo in classifica. Anche tra le piccole si riaccende la corsa. Serie A, pro e contro della giornata 30 Lo scudetto appare ormai deciso, con il Napoli in vetta nonostante le ultime uscite non del tutto positive: ko contro il Milan, vittoria sul Lecce e pareggio con l’Hellas Verona. Ma le altre ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 18 aprile 2023) Archiviato un altro fine settimana, è già tempo di lasciare spazio alle competizioni europee. La30 diA mostra i consueti pro e, sebbene molte squadre non abbiano segnato e ci siano stati ben cinque, di cui uno per 0-0 e gli altri tutti con il risultato di 1-1. Tra le big brillano soltanto Lazio e Roma che continuano il loro percorso per la Champions League. Fisiologico rallentamento del Napoli, sempre ampiamente primo in classifica. Anche tra le piccole si riaccende la corsa.A, pro edella30 Lo scudetto appare ormai deciso, con il Napoli in vetta nonostante le ultime uscite non del tutto positive: koil Milan, vittoria sul Lecce eo con l’Hellas Verona. Ma le altre ...

