Serie A | Bove | l’ultimo ‘lupo’ di Mourinho | “Quando sono arrivato avrebbe giocato in C”

Leggi su justcalcio

(Di martedì 18 aprile 2023) 2023-04-18 14:02:34 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: lNella vittoria per 3-0 contro l’Udinese, la Roma ha messo in campo un marcatore insolito: Edoardo(Roma, 16-5-2000). Le giovanili giallorosse hanno esordito con Paulo Fonseca nel 2021 -aveva 18 anni e 11 mesi-, manon ha esitato a segnare il gol. “Dovresti coccolarlo di più.lui stava per andare inC e oggi è titolare alla Roma. Airi servono belle parole”, riconosceva ‘The Special One’, già a febbraio, dopo aver battuto l’Hellas Verona (1-0). Studia Economia, parla tre lingue, gioca a tennis… Il centrocampista, nazionale under 21, è un ‘uccello raro’ nel ‘calcio’: Ha 20 anni, studia Economia, parla tre lingue e vive con i genitori ...