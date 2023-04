Sequestrate due falegnamerie: lavoravano senza autorizzazione (Di martedì 18 aprile 2023) Sequestrate due falegnamerie, si trovavano in un’area sottoposto a vincolo di inedificabilità a ridotto del Regio Lagno “Sciminarro” Sequestrate due falegnamerie. I Carabinieri Forestali di Avellino, sempre attivi nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno sequestrato due società dedite alla commercializzazione e lavorazione di legname. Esercitavano l’attività in assenza delle previste autorizzazioni. Nello specifico, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino, congiuntamente ai militari della CITES di Salerno ed ai Vigili del Fuoco di Avellino, hanno accertato che due aziende, site nel comprensorio del baianese, esercitavano la propria attività in assenza di autorizzazione. Gli immobili si trovavano, infatti, in ... Leggi su puntomagazine (Di martedì 18 aprile 2023)due, si trovavano in un’area sottoposto a vincolo di inedificabilità a ridotto del Regio Lagno “Sciminarro”due. I Carabinieri Forestali di Avellino, sempre attivi nella prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno sequestrato due società dedite alla commercializzazione e lavorazione di legname. Esercitavano l’attività in asdelle previste autorizzazioni. Nello specifico, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Monteforte Irpino, congiuntamente ai militari della CITES di Salerno ed ai Vigili del Fuoco di Avellino, hanno accertato che due aziende, site nel comprensorio del baianese, esercitavano la propria attività in asdi. Gli immobili si trovavano, infatti, in ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Grazie a una brillante operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza sono state sequestrate due tonnellate di c… - matteosalvinimi : Oggi al largo della Sicilia, uno dei più grandi ritrovamenti di sostanza stupefacente mai effettuato in Italia. Com… - Agenzia_Ansa : Due tonnellate di cocaina, per un valore di mercato stimato in oltre 400 milioni di euro, sono state sequestrate da… - rpi2_ : Sicilia: due tonnellate di cocaina sequestrate in mare dalla Guardia di Finanza di Catania. La droga era suddivisa… - RiccardoGatti : Recentemente sono state sequestrate due tonnellate di cocaina. Secondo gli investigatori di Catania, riferisce La R… -