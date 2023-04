Separazione Totti-Blasy, a lei villa all’Eur e assegno da 12 mila euro per i figli (Di martedì 18 aprile 2023) La Separazione fra Francesco Totti e Ilary Blasi ha il suo primo pronunciamento da parte del tribunale civile di Roma. Nella giornata di oggi è arrivata, infatti, la decisione “provvisoria” che assegna alla conduttrice Tv la villa dell’Eur, quartiere residenziale a sud della Capitale, e stabilisce l’assegno che l’ex capitano giallorossa dovrà corrispondere all’ex moglie L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 18 aprile 2023) Lafra Francescoe Ilary Blasi ha il suo primo pronunciamento da parte del tribunale civile di Roma. Nella giornata di oggi è arrivata, infatti, la decisione “provvisoria” che assegna alla conduttrice Tv ladell’Eur, quartiere residenziale a sud della Capitale, e stabilisce l’che l’ex capitano giallorossa dovrà corrispondere all’ex moglie L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : Separazione Totti-Blasy, a lei villa all’Eur e assegno da 12 mila euro per i figli - _Lyner4zzurraa : @pietronerazzur2 Vedi separazione da Totti - VanityFairIt : All'inizio della nuova edizione dell’Isola dei famosi la conduttrice ha fatto qualche (ironico) riferimento alla se… - glooit : Isola dei Famosi, Ilary Blasi gioca con la separazione da Totti leggi su Gloo - Zingara8112 : Dalla separazione di Totti Ilary ci ha guadagnato la plastica in faccia. E il bello che non ne aveva bisogno. #isola. -