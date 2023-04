Separazione Totti – Blasi | il tribunale ha deciso E lui presenta la mamma a Noemi Bocchi

(Di martedì 18 aprile 2023) Lacomincia a prendere forma: è delle scorse ore la decisione, solo provvisoria, delcivile di Roma che riguardano l’assegno di mantenimento spettante a Ilary, l’affidamento dei figli, e la tanto chiacchierata villa all’Eur. Intanto, Francescohatoalla madre e, secondo quanto svelato in esclusiva dal settimanale Chi, tra le due donne ci sarebbe una grande sintonia, come dimostrato anche dalle foto in uscita sul numero di questa settimana.: la decisione delNessuna sorpresa è arrivata dalla prima decisione provvisoria delcivile di Roma, ...

- BLASI, LA VILLA ALL'EUR ALLA CONDUTTRICE TV Prima decisione, ma provvisoria, del ...Prima decisione, ma provvisoria, del tribunale civile di Roma nel procedimento per latra Francescoe Ilary Blasi. I giudici hanno disposto che in favore della showgirl vada la villa all'Eur ed un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli con ...Nel frattempo, però, non è escluso un ennesimo colpo di scena nel divorzio- Blasi : i due potrebbero decidere di fare un passo indietro e scegliere laconsensuale. Anche se, a ...

