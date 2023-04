Separazione Totti-Blasi, il primo round va a Ilary: alla conduttrice la villa dell’Eur e la custodia dei figli (Di martedì 18 aprile 2023) Separazione Totti-Blasi, primo round va a Ilary: a lei la villa dell’Eur Il primo “round” della causa di Separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi va alla conduttrice de L’isola dei famosi: il giudice del Tribunale di Roma Simona Rossi, infatti, ha deciso che l’ex capitano della Roma dovrà versare mensilmente all’ormai ex moglie 12.500 per il mantenimento dei tre figli, a cui si aggiunge il 75% delle spese scolastiche e il 50% delle spese straordinarie. L’affidamento dei figli, infatti, va a Ilary Blasi, anche se con le dovute differenze. Cristian ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023)va a: a lei laIl” della causa ditra Francescovade L’isola dei famosi: il giudice del Tribunale di Roma Simona Rossi, infatti, ha deciso che l’ex capitano della Roma dovrà versare mensilmente all’ormai ex moglie 12.500 per il mantenimento dei tre, a cui si aggiunge il 75% delle spese scolastiche e il 50% delle spese straordinarie. L’affidamento dei, infatti, va a, anche se con le dovute differenze. Cristian ...

