Separazione Totti-Blasi, ecco le cifre dell'accordo. Quanto dovrà pagare l'ex capitano (Di martedì 18 aprile 2023) Separazione Francesco Totti-Ilary Blasi. Si è arrivati all'accordo. Il giudice del tribunale civile di Roma ha emesso la decisione "provvisoria" valida per tutta la durata del processo di Separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Alla conduttrice va la villa all'Eur, nel quartiere residenziale a sud della Capitale dove attualmente la conduttrice vive con i tre figli. Disposto, inoltre, un assegno di 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli. Sul "tavolo" non c'era la questione relativa all'assegno per Ilary perché la showgirl non aveva mai chiesto questo per sé all'ex capitano della Roma. Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023)Francesco-Ilary. Si è arrivati all'. Il giudice del tribunale civile di Roma ha emesso la decisione "provvisoria" valida per tutta la durata del processo ditra Ilarye Francesco. Alla conduttrice va la villa all'Eur, nel quartiere residenziale a suda Capitale dove attualmente la conduttrice vive con i tre figli. Disposto, inoltre, un assegno di 12.500 euro al mese per il mantenimento dei figli. Sul "tavolo" non c'era la questione relativa all'assegno per Ilary perché la showgirl non aveva mai chiesto questo per sé all'exa Roma.

