Separazione Totti-Blasi | a Ilary villa all’Eur e 12 500 euro al mese per i figli

Un assegno mensile da 12.500 euro per il mantenimento dei tre figli e la villa all'Eur. Prima decisione "provvisoria" del tribunale civile di Roma (valida per tutta la durata del processo) nel procedimento per la Separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I giudici hanno disposto che in favore della showgirl vada la casa che i due condividevano a Roma Sud e un assegno per il sostentamento di Cristian, Chanel e Isabel: a cui si aggiunge il 75% delle spese scolastiche e il 50% delle spese straordinarie (viaggi, sport, cure mediche).

