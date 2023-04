Separazione Totti-Blasi | a Ilary villa all’Eur e 12 500 euro al mese per i figli

(Di martedì 18 aprile 2023) Prima decisione, ma provvisoria, del tribunale civile di Roma nel procedimento per latra Francesco. I giudici hanno disposto ch e in favore della showgirl vada la...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I giudici hanno disposto provvisoriamente che in favore della showgi… - RaiNews : Per la durata del processo Totti-Blasi è stato stabilito dai giudici che a Ilary andranno, provvisoriamente, la vil… - infoitcultura : Ilary Blasi e Totti, a lei la maxi villa all’Eur e un maxi assegno di mantenimento per i figli. I primi dettagli su… - infoitcultura : Separazione Totti-Blasi, la villa all’Eur alla conduttrice tv - infoitcultura : Totti e Ilary, la separazione. Primo ko per il Capitano -

Si chiude il 'primo tempo' della partita sullatra Francescoe Ilary Blasi . Dire chi è in vantaggio tra i due non è facile, specie perché entrambi si ritengono soddisfatti dei provvedimenti provvisori presi dal Tribunale civile ...AGI - Il giudice del tribunale civile di Roma ha emesso la decisione 'provvisoria' valida per tutta la durata del processo ditra Ilary Blasi e Francesco. Alla conduttrice va la villa all'Eur , nel quartiere residenziale a sud della Capitale, dove attualmente la conduttrice vive con i tre figli . Disposto ...Prima decisione, ma provvisoria, del tribunale civile di Roma nel procedimento per latra Francescoe Ilary Blasi . I giudici hanno disposto ch e in favore della showgirl vada la villa all'Eur ed un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli con ...

Separazione Totti-Ilary: a lei la Villa all'Eur e 12.500 euro al mese per i figli La Gazzetta dello Sport

La sentenza del giudice non lascia molto spazio alle interpretazioni, Ilary Blasi si è presa tutto e a Francesco Totti restano solo le spese, mantenimento dei figli e mutuo della villa all'Eur. Si ...In attesa della partenza dell'Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria rivela come Ilary Blasi affronterà la nuova edizione (dopo il divorzio).