Semifinali Champions League, chi gioca l'andata in casa? Ecco cosa dice il regolamento (Di martedì 18 aprile 2023) Stasera Napoli o Milan. Tutto in 90?, o forse più, perché da quando la regola dei gol in trasferta che valgono doppio è stata cancellata lo spettro dei tempi supplementari e dei rigori è più concreto che mai. Al 'Maradona' si riparte dall'1-0, il vantaggio minimo che i rossoneri si sono guadagnati in occasione dell'andta dei quarti di finale di Champions League. Una delle due potrà gustarsi il sogno Semifinali (contro Inter o Benfica), che si giocheranno tra martedì 9 e mercoledì 10 maggio (andata) e martedì 16 e mercoledì 17 maggio (ritorno). Chi gioca però in casa il primo match? Il regolamento di procedura del sorteggio parla chiaro: "La prima e la seconda pallina estratte hanno determinato la prima semifinale, con la prima pallina che designava la squadra di casa ...

