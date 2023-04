Selvaggia Lucarelli contro l’attenzione mediatica per l’incidente di Immobile: “Non ce ne frega un ca**o” (Di martedì 18 aprile 2023) Selvaggia Lucarelli contro l’attenzione mediatica per l’incidente di Immobile Selvaggia Lucarelli si scaglia contro l’eccessiva copertura mediatica data all’incidente che Ciro Immobile ha avuto a Roma lo scorso 16 aprile. La giornalista, infatti, ha scritto tra le stories del suo profilo Instagram: “Dell’incidente di Ciro Immobile non ce ne frega un ca**o. Spero di aver chiarito definitivamente la questione”. Non è chiaro se Selvaggia Lucarelli abbia risposto indirettamente a qualche follower che le chiedeva un commento sull’argomento o se la sua fosse semplicemente ... Leggi su tpi (Di martedì 18 aprile 2023)perdisi scaglial’eccessiva coperturadata alche Ciroha avuto a Roma lo scorso 16 aprile. La giornalista, infatti, ha scritto tra le stories del suo profilo Instagram: “Deldi Cironon ce neun. Spero di aver chiarito definitivamente la questione”. Non è chiaro seabbia risposto indirettamente a qualche follower che le chiedeva un commento sull’argomento o se la sua fosse semplicemente ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Frenkizeta : @stanzaselvaggia Oh raga lo dice Selvaggia sotuttoio Lucarelli quindi è così - oliciva : @stanzaselvaggia Dottoressa Lucarelli guardi che è stato catturato per essere portato in un centro di recupero per… - susannaarcari : @Ci1812 @VEParsi1 Eh sì però l'intelligenza avrebbe dovuto fargli capire che è bene non trasformarsi subito in opin… - Dolce41775982 : RT @gmmazered: A me risulta che la morte sia stata augurata a chi NON si faceva il siero, ci hanno augurato di trasformarci in poltiglia ve… - Socratico_ : RT @Wondercri1982: Questa è skizofrenia pura galoppante. A me risulta che la morte sia stata augurata a chi NON si faceva il siero, ci han… -