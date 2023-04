Secondo Mara Carfagna, si può fare il centro anche senza il partito unico (Di martedì 18 aprile 2023) Mara Carfagna, presidente di Azione, ex ministra del governo Draghi, è stata indicata come la possibile leader del futuro Terzo polo dopo la rottura disastrosa tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Ma lei dice a Repubblica: «Discutere di leadership è l’ultima cosa da fare. Darebbe il colpo di grazia a quel polo dei liberali, dei popolari e dei riformisti che dobbiamo continuare a perseguire. E comunque, io ero scettica fin dall’inizio sulla possibilità di arrivare a un partito unico, lo dissi anche a Carlo Calenda». Ma non è tutto finito, Secondo Carfagna: «Assolutamente no, abbiamo il dovere di guardare avanti e lasciarci alle spalle le miserie e la polvere di questi giorni. E questo per due motivi. Primo: abbiamo la responsabilità di rispondere alle ... Leggi su linkiesta (Di martedì 18 aprile 2023), presidente di Azione, ex ministra del governo Draghi, è stata indicata come la possibile leader del futuro Terzo polo dopo la rottura disastrosa tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. Ma lei dice a Repubblica: «Discutere di leadership è l’ultima cosa da. Darebbe il colpo di grazia a quel polo dei liberali, dei popolari e dei riformisti che dobbiamo continuare a perseguire. E comunque, io ero scettica fin dall’inizio sulla possibilità di arrivare a un, lo dissia Carlo Calenda». Ma non è tutto finito,: «Assolutamente no, abbiamo il dovere di guardare avanti e lasciarci alle spalle le miserie e la polvere di questi giorni. E questo per due motivi. Primo: abbiamo la responsabilità di rispondere alle ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mara_barzanti : RT @PagellaPolitica: ? Secondo Giorgia Meloni, la protezione speciale è una «protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d’… - mara_barzanti : RT @PagellaPolitica: ? Salvini ha la memoria corta sulla protezione speciale. Dice che l’ha introdotta il secondo governo Conte, ma non è c… - pietro_busacca : @mariotoscana196 @ragusaibla @Frances22449915 @CaterinaLuceri @1205fiorella @nerinagarofalo @RaffaelePizzati… - Tarallucci_Vino : Giuseppe Masala Chili ??: Matteo #Renzi propone ai suoi il nome di Mara #Carfagna come leader del Terzo Polo per met… - spagnuolo_mara : RT @CuoreIschitano: ??? 56 ANNI FA, IL 15 APRILE 1967, MORIVA TOTÒ, IL RE DELLA RISATA ??? Antonio De Curtis, decisamente più conosciuto c… -