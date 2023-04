Seconda tappa Tour of Alps 2023: Geoghegan Hart concede il bis (Di martedì 18 aprile 2023) Doppietta di Tao Geoghegan Hart che, dopo quella inaugurale, si prende anche la Seconda tappa Tour of Alps 2023, da Alpbach a Ritten di 162,5 km. Il corridore britannico della Ineos Grenadiers è balzato al commando a pochi metri dal traguardo resistendo al tentativo di rimonta di Jack Haig e Santiago Buitrago. Seconda tappa Tour OF Alps 2023: LA CRONACA Dopo i primi 5 km compatti, dal gruppo esce Simon Carr che si prende subito un piccolo vantaggio. Su di lui rimontanoMoran Vermulen e Marti Marquez, ma quest’ultimo perde terreno a causa di una foratura. La coppia di testa, nel frattempo, accumulano un vantaggio di due minuti e mezzo sul gruppo. Da questo si staccano Sergio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 18 aprile 2023) Doppietta di Taoche, dopo quella inaugurale, si prende anche laof, da Alpbach a Ritten di 162,5 km. Il corridore britannico della Ineos Grenadiers è balzato al commando a pochi metri dal traguardo resistendo al tentativo di rimonta di Jack Haig e Santiago Buitrago.OF: LA CRONACA Dopo i primi 5 km compatti, dal gruppo esce Simon Carr che si prende subito un piccolo vantaggio. Su di lui rimontanoMoran Vermulen e Marti Marquez, ma quest’ultimo perde terreno a causa di una foratura. La coppia di testa, nel frattempo, accumulano un vantaggio di due minuti e mezzo sul gruppo. Da questo si staccano Sergio ...

