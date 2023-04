Sebastiani premiato come miglior segretario sportivo della stagione 21 22

Leggi su seriea24

Anche la SPAL è stata protagonista nel corso del Gran Gala del Calcio organizzato dall'Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio nella serata di lunedì 17 aprile. L'evento, che ha riunito dirigenti e calciatori di numerose società professionistiche nazionali, ha assegnato riconoscimenti in varie categorie ai tesserati per i risultati e le prestazioni individuali raggiunte. Tra di loro anche ilbiancazzurro Michele, che ha ottenuto il Premio "Franco Janich"Professionista per la2021/2022.