Se persino a Coachella 2023 lo stile è basic (Di martedì 18 aprile 2023) Hailey Baldwin Bieber a Coachella 2023. Lo stile al Choachella ha sempre giocato un ruolo fondamentale, tanto da averlo reso negli ultimi anni un evento quasi più modaiolo che musicale. Durante l’edizione 2023, ora in atto, qualcosa sta cambiato. Da un lato c’è chi non perde l’occasione per sperimentare outfit boho chic, che rispecchiano lo stile del passato. Dall’altro, celebrity più navigate che hanno regalato look iconici in passato, al Coachella 2023 hanno sfoggiato mise neutre e basic. Evoluzione o rinnegamento: ecco cosa succede. L’evoluzione dello stile Coachella: che è successo? La moda festival è evoluta molto rapidamente negli ultimi anni, modificandosi in base a tendenze e cambi generazionali. A rimanere ... Leggi su amica (Di martedì 18 aprile 2023) Hailey Baldwin Bieber a. Loal Choachella ha sempre giocato un ruolo fondamentale, tanto da averlo reso negli ultimi anni un evento quasi più modaiolo che musicale. Durante l’edizione, ora in atto, qualcosa sta cambiato. Da un lato c’è chi non perde l’occasione per sperimentare outfit boho chic, che rispecchiano lodel passato. Dall’altro, celebrity più navigate che hanno regalato look iconici in passato, alhanno sfoggiato mise neutre e. Evoluzione o rinnegamento: ecco cosa succede. L’evoluzione dello: che è successo? La moda festival è evoluta molto rapidamente negli ultimi anni, modificandosi in base a tendenze e cambi generazionali. A rimanere ...

