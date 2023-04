Se la giacca sceglie il bermuda…

Leggi su panorama

(Di martedì 18 aprile 2023) Un aperitivo a bordo piscina, una passeggiata al tramonto per le viuzze di Capri, ma anche una giornata di trekking sulle montagne o un safari in Kenya, tutte fotografie di momenti memorabili che spesso e volentieri hanno un elemento in comune ovvero la presenza di un bermuda nell’outfit di lui o di lei. Da sempre un capo imprescindibile e immancabile del guardaroba, il bermuda è simbolo di praticità, di comfort e di eleganza non convenzionale, un capo di abbigliamento iconico con una semantica che racconta di vacanze e tempo libero. Versatile per natura il «pantaloncino» può interpretare svariati stili e adattarsi ai diversi contesti sociali anche se negli ultimi decenni le nuove generazioni lo hanno confinato a un simbolismo stilistico povero, popolare, spesso legato al mondo sportswear o street style. In realtà il bermuda, come tutti i capi iconici del guardaroba, vanta una storia ...