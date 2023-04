Scudetto Napoli, ma la festa è assicurata? L’inviato di Striscia La Notizia indaga (Di martedì 18 aprile 2023) L’inviato di Striscia La Notizia, Luca Abete, scopre veicoli senza assicurazione e lancia l’allarme sulla sicurezza durante i festeggiamenti per il terzo Scudetto del Napoli. Luca Abete, inviato di Striscia La Notizia, si è recato a Napoli per verificare i preparativi per la festa del terzo Scudetto partenopeo. Sono tante le iniziative che hanno colorato d’azzurro ogni angolo della città percorsa anche da molti veicoli decorati con colori azzurri e trasformati in modi fantasiosi, ma non tutti in regola con le normative sulla sicurezza stradale e l’assicurazione. In caso di danni a persone o cose durante i festeggiamenti, infatti, questi mezzi non sarebbero coperti da polizze assicurative, mettendo a rischio ... Leggi su napolipiu (Di martedì 18 aprile 2023)diLa, Luca Abete, scopre veicoli senza assicurazione e lancia l’allarme sulla sicurezza durante i festeggiamenti per il terzodel. Luca Abete, inviato diLa, si è recato aper verificare i preparativi per ladel terzopartenopeo. Sono tante le iniziative che hanno colorato d’azzurro ogni angolo della città percorsa anche da molti veicoli decorati con colori azzurri e trasformati in modi fantasiosi, ma non tutti in regola con le normative sulla sicurezza stradale e l’assicurazione. In caso di danni a persone o cose durante i festeggiamenti, infatti, questi mezzi non sarebbero coperti da polizze assicurative, mettendo a rischio ...

