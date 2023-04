Scossa di terremoto in Puglia: epicentro vicino Monte Sant'Angelo, evacuate alcune scuole (Di martedì 18 aprile 2023) Un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito questa mattina alle 9.48, sul Gargano. Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma a 11 km a nord di Monte Sant'Angelo ad una profondità di 25 km. La Scossa, di lieve entità, è stata nettamente avvertita dai residenti della città dell'ArcAngelo, ma anche nei comuni limitrofi. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky (Di martedì 18 aprile 2023) Undi magnitudo 2.8 è stato avvertito questa mattina alle 9.48, sul Gargano. Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma a 11 km a nord diad una profondità di 25 km. La, di lieve entità, è stata nettamente avvertita dai residenti della città dell'Arc, ma anche nei comuni limitrofi. Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

