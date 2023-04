Scorpio in Orbita Così Elettronica raggiunge lo Spazio

Leggi su formiche

(Di martedì 18 aprile 2023)loe porta l’electronic Intelligence in. La società italiana specializzata nel campo di soluzioni tecnologiche per la difesaha lanciato per la prima volta un suo payload oltre l’atmosfera. Si tratta del sistema, uno strumento per la raccolta di informazioni attraverso lo spettro elettromagnetico, che ha raggiunto l’a bordo di un Falcon 9 di SpaceX, partito dalla stazione spaziale di Vandenberg, in California. Il lancio rientra nel piano strategico della società chiamato Tenet, che definisce gli obiettivi e le risorse che servono per un rafforzamento della propria posizione di leadership basandosi su un modello di crescita orientato all’innovazione e d all’espansione in nuove aree geografiche e che include ...