Scoperto con 39kg di hashish in auto a Scampia (Di martedì 18 aprile 2023) Scoperto con 39kg di hashish in auto nel Quartiere di Napoli Scampia, arrestato un 22enne di Marano di Napoli Scoperto con 39kg di hashish in auto. Ieri sera gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Labriola nel Quartiere di Napoli Scampia, hanno notato un'auto procedere a forte velocità. Il conducente, alla vista degli agenti che gli avevano intimato l'alt, ha accelerato la marcia. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale lo stesso ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale. Giunto in via dei Ciliegi, complici uno pneumatico forato ed alcuni danni al motore, il fuggitivo si è fermato. Gli ...

