Scontro tra due treni a Firenze, feriti i macchinisti (Di martedì 18 aprile 2023) Alessandro Nunziati Lunedì sera, due treni merci si sono scontrati nei pressi della ferrovia Firenze Nord. Secondo l’Ansa, i due macchinisti, di… L'articolo proviene da Quilink. Leggi su quilink (Di martedì 18 aprile 2023) Alessandro Nunziati Lunedì sera, duemerci si sono scontrati nei pressi della ferroviaNord. Secondo l’Ansa, i due, di… L'articolo proviene da Quilink.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lucabianchin7 : Olivier #Giroud ha un problema a un tendine d’Achille, nato con la botta presa nello scontro con Kim all’andata. Un… - La7tv : #piazzapulita Scontro tra Annalisa Chirico e Chloe (Ultima Generazione): 'Vada in Cina, in Italia è facile', 'L'Ita… - La7tv : #inonda Legge anti lgbtq+ di Orban, lo scontro tra Senaldi e Aprile: 'Ci sono tante cose da raccontare ai bambini'… - MarceVann : RT @CCKKI: ????Lo scontro #geopolitico in #Sudan, di @negrialbe Nella resa dei conti tra il capo dei paramilitari gen.Hamdan Dagalo “Hemeti”… - Skywalk59735517 : RT @CCKKI: ????Lo scontro #geopolitico in #Sudan, di @negrialbe Nella resa dei conti tra il capo dei paramilitari gen.Hamdan Dagalo “Hemeti”… -