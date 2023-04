Scontro Real Madrid-Barcellona sul regime franchista | interviene anche il governo catalano

(Di martedì 18 aprile 2023) In Spagna è perenne lofra. Questa volta ad incendiare il conflitto non è stato il campo, ma una questione legata alla storia ed alla politica della Spagna. Le due società hanno dato vita ad un vero e proprio botta e risposta sulla questione del. Ad incendiare la polemica è servito un video postato sul canale ufficiale delin cui si ritraggono immagini di repertorio in bianco e nero con i giocatori blaugrana che farebbero il salutoe l’inaugurazione del Camp Nou ad opera di un ministro del. Dopo questa proiezione è arrivata subito la risposta del, con il...

Il "botta e risposta" in corso tra ilMadrid ed il Barcellona sul caso Negreira diventa motivo di un violentopolitico in Spagna. La Generalitat di Catalogna, ente equivalente ad una Regione italiana a statuto speciale, ha ...Il diritto d'informazione ai cittadini garantito dall'attività dei cronisti non può essere limitato né può essere costretto a tornare " dopo 13 anni di sistema "time" Areu " a un passato ...'Coppa mia' è il titolo della 'Gazzetta dello Sport', con Osimhen e Leao pronti allo... Su 'Marca', il ritorno di Benzema a Stamford Bridge per Chelsea -Madrid: 'El terror de Stamford ...

ROMA, 18 APR – Il "botta e risposta" in corso tra il Real Madrid ed il Barcellona sul caso Negreira diventa motivo di un violento scontro politico in Spagna. La Generalitat di Catalogna, ente ...