Scontro Bonaccini-Di Battista | il governatore provoca l’ex M5s | «Devi scegliere dove stare | o con noi o con FdI»

(Di martedì 18 aprile 2023)a DiMartedì su La7 tra ildell’Emilia Romagna Stefanoparlamentare M5s Alessandro Di, con quest’ultimo partito all’attacco con una frecciata contro il Pd targato Elly Schlein: «Nuovo Pd? In che senso?Non vedo grandi differenze. Sull’Ucraina, la questione principale che riguarda le nostre vite, la linea del Pd è identica alla linea di Fratelli d’Italia, la linea della Schlein è identica a quella della Meloni: sosteniamo l’Ucraina, mandiamo più armi e di negoziato non parla nessuno».non si scompone e ribatte citando un altro esponente dem, Gianni Cuperlo: «Se non avessimo sostenuto la resistenza Ucraina non ci sarebbe più quel Paese, se la Russia si vuole fermare si fermerà la guerra. Abbiamo fatto bene a sostenere questa linea. ...