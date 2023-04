Scontri Sudan, tregua di 24 ore per evacuare feriti e civili (Di martedì 18 aprile 2023) L'annuncio del gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) Il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) ha annunciato una tregua di 24 ore per garantire il passaggio sicuro dei civili e l’evacuazione delle persone rimaste ferite nei tre giorni di Scontri in Sudan. Lo ha scritto su Twitter il generale Mohamed Hamdan Daglo, vicepresidente del Consiglio per la sovranità di transizione del Sudan e comandante delle forze di supporto rapido. L’armistizio è stato annunciato a seguito di un colloquio con il Segretario di Stato americano Antony Blinken e gli appelli rivolti da altre nazioni che hanno chiesto un cessate il fuoco temporaneo in Sudan. Altri 47 feriti sono intanto arrivati nelle ultime ore all’ospedale di El Fasher supportato da Medici ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 18 aprile 2023) L'annuncio del gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) Il gruppo paramilitare delle Forze di supporto rapido (Rsf) ha annunciato unadi 24 ore per garantire il passaggio sicuro deie l’evacuazione delle persone rimaste ferite nei tre giorni diin. Lo ha scritto su Twitter il generale Mohamed Hamdan Daglo, vicepresidente del Consiglio per la sovranità di transizione dele comandante delle forze di supporto rapido. L’armistizio è stato annunciato a seguito di un colloquio con il Segretario di Stato americano Antony Blinken e gli appelli rivolti da altre nazioni che hanno chiesto un cessate il fuoco temporaneo in. Altri 47sono intanto arrivati nelle ultime ore all’ospedale di El Fasher supportato da Medici ...

