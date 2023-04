Scontri prima di Atalanta-Lecce, la questura dispone il Daspo per 8 tifosi nerazzurri (Di martedì 18 aprile 2023) Il Questore della Provincia di Bergamo, Stanislao Schimera, in relazione agli elementi raccolti dal personale della Digos e della Divisione Anticrimine della questura, ha emesso 20 provvedimenti di D.A.S.P.O., Divieto di Accesso a manifestazioni Sportive, che vanno da 1 a 5 anni, nei confronti di altrettanti soggetti che si sono resi, a vario titolo, responsabili dei disordini avvenuti in occasione della partita di Campionato di Serie A, Atalanta-Lecce svoltasi presso il Gewiss Stadium in data 19 febbraio. In particolare i provvedimenti sono stati emessi e notificati nei confronti 8 tifosi atalantini e 12 tifosi del Lecce, a cui saranno notificati dalla questura di competenza, in relazione a quanto avvenuto nella mattinata del 19 febbraio, prima ... Leggi su bergamonews (Di martedì 18 aprile 2023) Il Questore della Provincia di Bergamo, Stanislao Schimera, in relazione agli elementi raccolti dal personale della Digos e della Divisione Anticrimine della, ha emesso 20 provvedimenti di D.A.S.P.O., Divieto di Accesso a manifestazioni Sportive, che vanno da 1 a 5 anni, nei confronti di altrettanti soggetti che si sono resi, a vario titolo, responsabili dei disordini avvenuti in occasione della partita di Campionato di Serie A,svoltasi presso il Gewiss Stadium in data 19 febbraio. In particolare i provvedimenti sono stati emessi e notificati nei confronti 8atalantini e 12del, a cui saranno notificati dalladi competenza, in relazione a quanto avvenuto nella mattinata del 19 febbraio,...

