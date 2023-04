Scontri Cagliari-Napoli dello scorso anno: 22 Daspo agli ultras sardi (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVentidue tifosi del Cagliari hanno ricevuto dal questore del capoluogo sardo un Daspo, il provvedimento di allontanamento dagli stati, perché responsabili di episodi di violenza avvenuti durante lo scorso campionato prima e dopo le partite contro Napoli e Inter. In particolare un Daspo di gruppo è scattato per 17 persone, di età compresa tra i 19 e i 48 anni, tra cui noti appartenenti al gruppo ultrà ‘Sconvolts’, per aver preso parte il 21 febbraio dello scorso anno agli Scontri con le forze dell’ordine in occasione del match Cagliari-Napoli. Quel giorno al termine dell’incontro un gruppo di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVentidue tifosi delricevuto dal questore del capoluogo sardo un, il provvedimento di allontanamento dstati, perché responsabili di episodi di violenza avvenuti durante locampionato prima e dopo le partite controe Inter. In particolare undi gruppo è scattato per 17 persone, di età compresa tra i 19 e i 48 anni, tra cui noti appartenenti al gruppo ultrà ‘Sconvolts’, per aver preso parte il 21 febbraiocon le forze dell’ordine in occasione del match. Quel giorno al termine dell’incontro un gruppo di ...

