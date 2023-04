Sciopero nazionale venerdì 21 aprile 2023: a rischio trasporti e scuola (Di martedì 18 aprile 2023) Nuovo Sciopero nazionale per questo mese, con il 21 aprile 2023 che potrebbero rimanere chiuse le scuole di Roma. A esse, inoltre, ci sarà anche lo stop dei mezzi pubblici, in un’agitazione che promette numerosi disagi ai pendolari e i lavoratori che si spostano attraverso le varie linee dell’ATAC. Potrebbe rivelarsi un “venerdì di fuoco” anche sul piano della sanità, considerato come le agitazioni toccheranno anche il settore sanitario. Lo Sciopero nazionale di venerdì 21 aprile 2023 Chi non aderirà allo Sciopero nazionale del 21 aprile? Probabilmente nessuno. Nuovamente sono previste agitazioni anche in Autostrade, dove la protesta partirà addirittura nella sera del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 aprile 2023) Nuovoper questo mese, con il 21che potrebbero rimanere chiuse le scuole di Roma. A esse, inoltre, ci sarà anche lo stop dei mezzi pubblici, in un’agitazione che promette numerosi disagi ai pendolari e i lavoratori che si spostano attraverso le varie linee dell’ATAC. Potrebbe rivelarsi un “di fuoco” anche sul piano della sanità, considerato come le agitazioni toccheranno anche il settore sanitario. Lodi21Chi non aderirà allodel 21? Probabilmente nessuno. Nuovamente sono previste agitazioni anche in Autostrade, dove la protesta partirà addirittura nella sera del ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Venerdì nero per chi deve viaggiare in treno. Oggi dalle 9.00 alle 17.00 il personale di Trenitalia incrocerà le br… - rapisardandrea1 : Sciopero nazionale del 21 Aprile 2023: quali settori pubblici coinvolgerà? - CorriereCitta : Sciopero nazionale venerdì 21 aprile 2023: a rischio trasporti e scuola - ChioloToto : RT @FitCisl: #17aprile ??#Trasportoaereo #Sindacati, 19 maggio primo #sciopero nazionale lavoratori #handling 'Da oltre sei anni non si ries… - ChioloToto : RT @Edoardo92_FILCA: Assemblea nel Materassificio Montalese sullo Sciopero Nazionale del Legno del 21 Aprile! La partecipazione dei Nostri… -