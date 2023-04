Sciopero generale a Roma venerdì 21 aprile 2023 | ecco quale settore si ferma

(Di martedì 18 aprile 2023) L’Associazione sindacale CUB ha proclamato lodi tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata di21. Sono pertanto annunciati grandi disagi che coinvolgeranno diversi settori: trasporto pubblico, scuola, uffici pubblici e sanità. Al momento non è possibile fare una previsione precisa di quali saranno le conseguenze provocate dallo, in quanto l’adesione alla manifestazione è a discrezione dei lavoratori. Di certo sono annunciati disagi per quanto concerne il trasporto pubblico: sono previsti rallentamenti, cambiamenti di orario e anche cancellazioni di servizi. Maggiormente colpiti dai disagi saranno gli aeroporti In particolare, l’annuncio dellosembra dover interessare principalmente gli aeroporti e, ...

L’Associazione Sindacale CUB ha proclamato uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati (per turnisti, compreso il primo turno montante) per la giornata del 21 aprile. I servizi erogati ...Aerei. Nuovo sciopero all’orizzonte che potrebbe ripercuotersi sui passeggeri degli aeroporti italiani in partenza venerdì 21 aprile: il sindacato Cub ha proclamato una mobilitazione nazionale di 24 ...