Schlein è già entrata nella cerchia radical-chic della sinistra: la cena a casa Baglioni (Di martedì 18 aprile 2023) Quella strana cena. Il retroscena riportato da Il Foglio racconta come pochi giorni fa si sia celebrata nella casa romana di Claudio Baglioni, in quel di Parioli, una serata all'insegna della musica, della cultura e della… politica. Infatti, ospite speciale nella tavola posta al centro dell'attico del cantante nato nel quartiere Centocelle è stata la neo segretaria del Pd Elly Schlein. Ma non solo lei: hanno partecipato all'evento anche altri due commensali dem come Dario Franceschini e la moglie Michela Di Biase, due dei primi ad appoggiare la maratona vincente dell'ex Vicepresidente dell'Emilia-Romagna. E poi registi: Carlo Verdone, in primis. E chi se non lui per rappresentare al meglio la romanità. Ma anche Paolo ... Leggi su iltempo (Di martedì 18 aprile 2023) Quella strana. Il retrosriportato da Il Foglio racconta come pochi giorni fa si sia celebrataromana di Claudio, in quel di Parioli, una serata all'insegnamusica,cultura e… politica. Infatti, ospite specialetavola posta al centro dell'attico del cantante nato nel quartiere Centocelle è stata la neo segretaria del Pd Elly. Ma non solo lei: hanno partecipato all'evento anche altri due commensali dem come Dario Franceschini e la moglie Michela Di Biase, due dei primi ad appoggiare la maratona vincente dell'ex Vicepresidente dell'Emilia-Romagna. E poi registi: Carlo Verdone, in primis. E chi se non lui per rappresentare al meglio la romanità. Ma anche Paolo ...

