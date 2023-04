Schlein: dl Cutro smantella l'accoglienza, peggio dei dl sicurezza (Di martedì 18 aprile 2023) "Il decreto riesce a smantellare il sistema di accoglienza diffusa in modo ancora più violento dei decreti sicurezza, che pure erano stati su più punti censurati dalla stessa corte costituzionale, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 18 aprile 2023) "Il decreto riesce are il sistema didiffusa in modo ancora più violento dei decreti, che pure erano stati su più punti censurati dalla stessa corte costituzionale, ...

