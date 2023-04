Vai agli ultimi Twett sull'argomento... La7tv : #tagada 'Sappiamo da che parte non vogliamo stare: dalla parte di questo governo che si gira dall'altre parte dopo… - Libero_official : #Landini e la #Schlein sono alla manifestazione a Roma contro il decreto #Cutro. Entrambi lo definiscono 'vergognos… - LuciaDiMartin18 : RT @La7tv: #tagada 'Sappiamo da che parte non vogliamo stare: dalla parte di questo governo che si gira dall'altre parte dopo la strage di… - Civetta46262114 : RT @La7tv: #tagada 'Sappiamo da che parte non vogliamo stare: dalla parte di questo governo che si gira dall'altre parte dopo la strage di… - FrancesCollina : RT @La7tv: #tagada 'Sappiamo da che parte non vogliamo stare: dalla parte di questo governo che si gira dall'altre parte dopo la strage di… -

Lo ha detto, in diretta su La7, la segretaria del Pd Elly, che ha partecipato alla manifestazione in piazza a Roma contro la conversione del cosiddetto decreto. "E non è neanche ......" un'opposizione durissima" al Dl. "Se non verrà modificato, a farne le spese saranno innanzitutto i cittadini italiani". Abbonati per leggere anche Leggi anche Trappola M5S al Pd di: "...... come spiega la nota sondaggista, vede "lasolo sulla barricata per tema di opposizione ... "Oggi, invece, c'è stata una ripresa dopo il caso diche ha riacceso le divisioni politiche sull'...

Schlein: dl Cutro smantella accoglienza,più violento di dl sicurezza Tiscali Notizie

Roma, 18 apr. (askanews) – Migranti/*Schlein: dl Cutro smantella accoglienza,più violento di dl sicurezza “Da Meloni bugie sulla protezione speciale” Roma, 18 apr. (askanews) – “Il decreto riesce a ...Lo ha detto, in diretta su La7, la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha partecipato alla manifestazione in piazza a Roma contro la conversione del cosiddetto decreto Cutro. "E non è neanche ...