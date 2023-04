Schlein di lotta e di tartina: il Foglio rivela la cena ai Parioli a casa Baglioni con i Franceschini e… (Di martedì 18 aprile 2023) Metti una sera a cena ai Parioli. C’erano Elly Schlein, Franceschini e consorte, Sorrentino Nicola Lagioia, poi Gabriele Muccino. Alla fine è passato anche Verdone e compagna. Una sera a casa di Claudio. Già, il padrone di casa di questa cena nella Roma bene è Claudio Baglioni, gran cerimoniere. Questa piccola grande Elly, parafrasa la celebre canzone Simone Canettieri, che scrive uno pezzo spassosissimo per il Foglio. Il cantante ha aperto le porte del suo attico ai Parioli alla neo segretaria per introdurla nel gotha della romanità, tra champagne e tartine al salmone, non certo alla mensa dei poveri, ci scherza Affariitaliani. cena ai Parioli da Baglioni: ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 18 aprile 2023) Metti una sera aai. C’erano Ellye consorte, Sorrentino Nicola Lagioia, poi Gabriele Muccino. Alla fine è passato anche Verdone e compagna. Una sera adi Claudio. Già, il padrone didi questanella Roma bene è Claudio, gran cerimoniere. Questa piccola grande Elly, parafrasa la celebre canzone Simone Canettieri, che scrive uno pezzo spassosissimo per il. Il cantante ha aperto le porte del suo attico aialla neo segretaria per introdurla nel gotha della romanità, tra champagne e tartine al salmone, non certo alla mensa dei poveri, ci scherza Affariitaliani.aida: ...

