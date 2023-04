Schlein contro Lollobrigida: “Sostituzione etnica? Parole disgustose da suprematismo bianco, ci riportano agli anni Trenta” (Di martedì 18 aprile 2023) “Le Parole del ministro Lollobrigida sono disgustose, sono Parole inaccettabili per chi ricopre il suo ruolo che ci riportano agli anni Trenta del secolo scorso. Sono Parole che hanno il sapore del suprematismo bianco. Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze da queste Parole”. A dirlo è stata la segretaria del Pd, Elly Schlein, in piazza a Roma contro il decreto Cutro. “Nel giorno in cui ci stiamo opponendo al passaggio di questo disumano decreto che negli ultimi giorni si è arricchito di norme disumane che vogliono smantellare l’accoglienza diffusa e il coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali”. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) “Ledel ministrosono, sonoinaccettabili per chi ricopre il suo ruolo che cidel secolo scorso. Sonoche hanno il sapore del. Mi auguro che Giorgia Meloni e il governo prendano le distanze da queste”. A dirlo è stata la segretaria del Pd, Elly, in piazza a Romail decreto Cutro. “Nel giorno in cui ci stiamo opponendo al passaggio di questo disumano decreto che negli ultimi giorni si è arricchito di norme disumane che vogliono smantellare l’accoglienza diffusa e il coinvolgimento dei sindaci e delle comunità locali”. L'articolo ...

