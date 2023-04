Scherma | Emilia Rossatti premiata dal Sindaco di Ferrara dopo la lezione di fair play nella finale U23

(Di martedì 18 aprile 2023) “Rinunciare alla medaglia d’oro italiana? Era la cosa giusta da fare. Spero che il mio gesto sia l’occasione per promuovere la, lo sport che amo, e i suoi valori, il rispetto per gli avversari e per l’arbitro. Non mi aspettavo che avesse così tanta risonanza, spero davvero che possa essere utile”. Lo ha detto la 22ennequest’oggi daldi, Alan Fabbri, a palazzo Municipale,il bel gesto (diventato subito virale sui social)dei campionati italiani Under 23 di Spada. L’atleta ferrarese in forza all’accademia Bernardinei 17 secondi finali non ha voluto approfittare dell’infortunio dell’avversaria Gaia Traditi, che era avanti 12 a 9 nel punteggio. ...

Durante la finale di Spada individuale femminile del Campionato Italiano U23, a Novara, Gaia Traditi si è gravemente infortunata alla caviglia destra mentre era in vantaggio 12-9 contro Emilia ...Vercelli, finale per il titolo italiano di spada Under 23. Gaia Traditi s’infortuna a 17’’ dalla fine, la sua avversaria Emilia Rossatti rinuncia a continuare e il tricolore va a Gaia. Il rispetto per ...