Scaricare ISEE online precompilato e senza CAF

Leggi su navigaweb

(Di martedì 18 aprile 2023) L'attestazione(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un documento molto importante per certificare il livello economico complessivo di un nucleo familiare. Per valoribassi (prestabiliti dallo Stato) è possibile accedere ad incentivi economici di ogni tipo. Normalmente quest'attestazione viene ottenuta recandosi al CAF, al patronato, alla sede dell'INPS locale o al sindacato con i documenti richiesti, così da ottenere la certificazione in poche ore. Nella guida che segue vi mostreremo infatti come realizzare el'direttamente dal sito dell'INPS, in modo da poterlo successivamente stampare o inoltrare tramite email (per le domande dei bonus sociali),dover uscire di casa. LEGGI ANCHE -> Guida al Sito INPS: servizi offerti e ...