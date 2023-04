“Scambio elettorale politico mafioso” Terremoto giudiziario e arresti a Napoli | GUARDA

(Di martedì 18 aprile 2023) In carcere il sindaco e il presidente del Consiglio comunale. È unquello che ha travolto il Comune di Melito di, 35mila abitanti circa, confinante con l'area nord del capoluogo. L'ordinanza emessa dal gip del Tribunale disu richiesta della Dda partenopea, nell'ambito di un'inchiesta su presunti casi di, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il sindaco Luciano Mottola, 38 anni, eletto nel 2021 con il sostegno di una coalizione formata da Fratelli d'Italia e altre 9 liste civiche. Mottola, che al ballottaggio ha per appena 387 voti la candidata di Pd, M5S e Freemelito Dominique Pellecchia, precedentemente aveva già ricoperto la carica di sindaco facente funzioni dopo la ...

L'inchiesta condotta dalla Dia ha portato così all' arresto di 18 persone , su cui gravano indizi molto pesanti, accusate a vario titolo dipolitico mafioso , attentati ai diritti ...... con gravi minacce, quali l'allontanamento dall'abitazione o la chiusura dell'esercizio commerciale, a svolgere campagnanon per sé ma per un candidato dell'opposta coalizione gradito al ...Roma, 18 apr. Uninchiesta della Dia su voto di, estorsione e corruzione nel Napoletano ha portato allarresto di 18 persone, tra cui il ... a svolgere campagnanon per se' ma per un ...

Nella bufera giudiziaria che da stamattina si è abbattuta sul comune di Melito e che ha portato all'arresto di ben 18 persone gravemente indiziate a vario titolo ...Un vero e proprio terremoto giudiziario si è abbattuto questa mattina sul comune di Melito di Napoli a nord di Napoli. La Direzione Investigativa Antimafia ha arrestato ...