Scamacca operato a Roma: circa 3 mesi di stop (Di martedì 18 aprile 2023) Ci vorranno 2 - 3 mesi di recupero, ma Gianluca Scamacca tornerà 'più forte di prima', come ha promesso sabato su Instagram postando una foto dal suo letto di ospedale. Era uno di quelli del Gemelli ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 aprile 2023) Ci vorranno 2 - 3di recupero, ma Gianlucatornerà 'più forte di prima', come ha promesso sabato su Instagram postando una foto dal suo letto di ospedale. Era uno di quelli del Gemelli ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ETGazzetta : Gianluca #Scamacca operato al Gemelli di Roma: circa 3 mesi di stop per l’attaccante del West Ham - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: West Ham. Scamacca operato al menisco, stop di 2-3 mesi - sportface2016 : #WestHam, #Scamacca operato al menisco: recupero stimato in due-tre mesi - fabioaffe : West Ham: Scamacca operato, per lui stagione finita. #WestHam #Scamacca #Euroleghe - serieApallone : West Ham, per Scamacca è stagione finita: West Ham, Scamacca si è operato al ginoc...... leggi di più sul sito… -